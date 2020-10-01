Sarıyer'deki koca dehşeti: Eşinin kardeşlerini yaralamaktan tutuklandı - Son Dakika

SARIYER'de, boşanma aşamasında olduğu eşi A.D.'nin sığındığı baba evinin bahçe duvarına aracıyla defalarca çarparak zarar veren Kenan D., konuşmaya çağırdığı eşinin iki kardeşini silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklandı. A.D.'nin kardeşleri M.K. ve S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sarıyer'de üç çocuğunun annesi 15 yıllık eşi A.D.'ye uyguladığı şiddet nedeniyle hakkında uzaklaştırılma kararı verilen ve önceki gün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kenan D., eşinin sığındığı baba evinin bahçe duvarına aracıyla defalarca çarparak zarar verdi. Kenan D. eşinin şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine sokakta tedbir alan jandarma ekiplerince aracından indirilerek gözaltına alındı. Olay anları güvenlik kamera ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli Kenan D. ile onun tarafından ruhsatsız silahla yaralanan eşinin kardeşleri M.K. ve S.K. bugün Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Savcılıkça ifadeleri alınan üç şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Nöbetçi 11. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Kenan D. ifadesinde, eşinden 6 aydır ayrı yaşadığını, eşinin kardeşlerinin kendi kulübesine geldiklerini, aralarında tartışma çıktığını, ellerinde taş ve bıçak olduğunu görünce kendini kurtarmak için silah sıktığını, kimsenin yaralandığını görmediğini belirterek serbest bırakılmasını istedi. M. ve S.K. kardeşler ise eniştelerinin çağırması üzerine kulübesine gittiklerini, üzerlerinde hiçbir şey olmadığını, eniştelerinin kendilerine silah çekip yaraladığını söylediler.

ENİŞTE TUTUKLANDI

Mahkeme şüpheli Kenan D.'nin; M.K.'yi silahla bacağından yaraladığı, kardeşi S.K.'yi de kafasına silahla vurarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. A.D.'in kardeşlerinin ise karakola imza vermek şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

- İstanbul