Sarıyer'deki Kore Okulu'nda Yangın
57 dakika önce
Sarıyer'deki Kore Okulu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarıyer
'deki Kore
Okulu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Rumeli
Hisarı Mahallesi Okul Altı Sokağı'ndaki Kore Okulu'nun mutfak bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenci, pencere demirleri kesilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenen öğrenciyle ambulansta müdahale edildi. İtfaiye
ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle küçük çapta hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:26 Kaynak: AA
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