Son Dakika Haberleri: Sarıyer'deki Kore Okulu'nda Yangın

Sarıyer'deki Kore Okulu'nda Yangın

57 dakika önce

Sarıyer'deki Kore Okulu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarıyer'deki Kore Okulu'nda Yangın, System.String[]
Sarıyer'deki Kore Okulu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Rumeli Hisarı Mahallesi Okul Altı Sokağı'ndaki Kore Okulu'nun mutfak bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenci, pencere demirleri kesilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenen öğrenciyle ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle küçük çapta hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:26 Kaynak: AA

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