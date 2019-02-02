Sarıyer'deki Kore Okulu'nda Yangın Paniği
35 dakika önce
Sarıyer Rumeli Hisarı'nda bulunan Kore Okulu'nda yangın çıktı.
Sarıyer Rumeli
Hisarı'nda bulunan Kore
Okulu'nda yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalan bir öğrenci itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 17.00 sularında meydana geldi. Sarıyer Rumeli Hisarı Okulaltı 1. Sokak'ta bulunan Kore Okulu'nda mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda yükselen alevler okulun mutfağını tamamen sardı. Yangının itfaiyeye haber verilmesinin ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında okul binası içinde olan bir öğrenci de itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Yangında maddi hasar meydana gelirken mutfakta yanan eşyalar da okulun bahçesine çıkarıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA
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