Sarıyer'deki minibüsçülerden depremzedelere yardım kampanyası - Son Dakika

Sarıyer- Beşiktaş hattında çalışan minibüsçüler, Elazığ ve Malatya'da depremden zarar görenler için "Bir battaniye de bizden" kampanyası başlattı.

Sarıyer S 19 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akkaya öncülüğünde başlatılan kampanya nedeniyle Sarıyer minibüsçüler durağında tören düzenlendi. Törene Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu, Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu ve minibüs şoförleri katıldı.

Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, esnafın bir günlük kazancını depremzedelere bağışlamasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremle tüm halkımız büyük bir acı yaşamış 41 vatandaşımız ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış, 45 vatandaşımız devletin hızlı hareket etmesi sayesinde kurtulmuş ve birçok ev hasar görmüştür. Sarıyer esnafımız Barış Pınarı harekatında da aynı hassasiyeti göstermiş ve 35-40 bin TL'ye yakın miktarda bağışta bulunmuştur. Miktarı ne olursa olsun insanların rızklarını kardeşlerine bağışlaması çok önemlidir. Yardımlaşma duygusu içinde olan tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Hakan Akkaya da Beşiktaş-Sarıyer hattındaki 260'ın üzerindeki minibüsçünün depremzedelere bağış yapacağını anlatarak, "Toplanacak hasılat AFAD ekiplerine teslim edilecek. Devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız. Zor günde onları yalnız bırakmıyoruz. 'Bir battaniye de bizden' kampanyası ile diğer kurumlara yardım konusunda örnek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu ise hükümetin depremzedelerin yanında olmasının önemli olduğunun altını çizerek, "Elazığ'da da hükümetimiz depremzedelerin sıkıntılarına çözüm bulmaya gayret etmiştir. Devletin bu çalışmalarının yanında halkımızın da buna katkıda bulunmak için gayret sarf etmesi bizleri çok mutlu etmektedir. Dolmuşçu esnafımızın biriktirdikleri hasılatları deprem bölgesindeki Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlaması da nasıl bir millet olduğumuzu göstermektedir." diye konuştu.

Kampanyayı öğrendikten sonra durağa gelen 70 yaşındaki Fatma Turşin ile 7 yaşındaki Ayşe Yılmaz da harçlıklarını Akkaya'ya teslim etti. Fatma Turşin, "Biz de deprem korkusu yaşadık. Elazığ'daki ve çevre illerdeki insanların da ne kadar korktuğunu anlıyorum. Düşenin halinden ancak düşen anlar diyerek minibüsçülerin kampanyasıyla depremzede kardeşlerimize katkıda bulunmak istedim." dedi.

Kampanyanın 15 Şubat'a kadar süreceği, toplanan bağışların deprem bölgesindeki AFAD ekiplerine teslim edileceği bildirildi.