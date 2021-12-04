Son dakika haberi! Sarıyer'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde üzerinde seyreden Bahadır Güven'in kullandığı 34 BB 6106 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Bahadır Güven ve diğer iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ağır maddi hasar alan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Son Dakika

AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı

Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı

Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi

Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!

İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar

Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı

Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira