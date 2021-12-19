SARIYER'de uyuşturucu madde imal edip sattığı tespit edilen bir kişinin evine yapılan baskında yaklaşık iki kilo uyuşturucu madde, iki adet tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 38 bin lira para ele geçirildi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kireçburnu Mahallesi'nde bulunan bir evde ikamet eden M. Z. isimli kişinin uyuşturucu madde imal ettiği ve sokaklarda sattığını tespit etti. Geçen Perşembe saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese yapılan operasyonda M. Z. ile evde bulunan E. M. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda yaklaşık 2 kilo uyuşturucu madde, 2 adet tabanca, tabancalara ait çok sayıda mermi, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 38 bin 200 lira para ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E. M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, M. Z. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü gökümü

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-Evde yapılan arama

-Aramada ele geçirilen uyuşturucu madde ve tabancalar

-Yakalanan şahısların adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detay görüntüler