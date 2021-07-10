Sarıyer'deki vatandaşlar artan sivrisineklerden şikayet ediyor - Son Dakika

Sarıyer'in Ferahevler ve Çamlıtepe mahallerinde artan sivrisinekler, vatandaşları rahatsız ediyor.

Mahallelerdeki su kuyuları, ormanlık alanlar ve sabit bırakılan su birikintileri ile derelerden kaynaklandığı tahmin edilen sivrisinekler nedeniyle çevre sakinleri şikayetlerini dile getirdi.

Ferahevler'de yaşayan Cüneyt Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yıl dere yatakları ile larva olan yerlerde ilaçlama yapıldığını, bu sene ise bunun gerçekleşmediği söyledi.

Sorunun kökünden kurutulması gerektiğini belirten Akgün, "Yoksa gezici ilaçlama çok bir etki yapmıyor. Önceleri Larva ilaçlanması yapılıyordu. Bunlar yapılırsa karasinek, sivrisinek bu kadar çoğalmaz. Bir de bu sene çocukları ısırdığı zaman yara yapıyor, tahriş etme etkisi daha fazla." dedi.

Akgün, yetkililerden dere yatakları ve su kuyuları gibi yerlerin ilaçlanmasını istediklerini kaydetti.

"Vücudumda yaralar oluştu"

Çamlıtepe'de oturan Rüştü Demir ise sivrisineklerin gittikçe çoğaldığını söyledi.

Demir, ilaçlama çalışması kapsamında sadece arabaların geçtiğini, düzenli ilaçlama görmediklerini, sinek ısırıkları nedeniyle kendi vücudunda yaraların oluştuğunu sözlerine ekledi.