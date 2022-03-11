Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi - Son Dakika
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Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi

11.03.2022 12:16

Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendiİSTANBUL İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Sarıyer beyaz örtüyle kaplandı.

Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi

İSTANBUL İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Sarıyer beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan kartpostallık manzara drone ile görüntülendi.

İstanbul'u etkili olan kar yağışının ardından mega kent adeta beyaza büründü. Sarıyer'de ormanlık alanlarda ise ortaya çıkan muhteşem manzara görenleri mest etti. Ormanlık alanda ortaya çıkan kartpostallık görüntü drone ile görüntülendi.

Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi
Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi
Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi

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İstanbul, Sarıyer, Drone, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi - Son Dakika
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