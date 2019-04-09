Sarıyer, Dünya Çocuklarını Ağırlıyor

Bir hafta sürecek birbirinden renkli kutlamalarla tüm çocuklara hak ettikleri bir bayram yaşayacak.

Sarıyer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacak. Bu yıl 'Hepimiz Farklıyız, Hepimiz Eşitiz' sloganıyla düzenlenecek etkinlikler boyunca 7 şehir ve 9 farklı ülkeden çocuklar Kilyos Sosyal Tesisleri'nde ağırlanacak. 17 Nisan'da başlayacak şenlik bir hafta boyunca kortej yürüyüşleri, halk oyunları performansı, geziler ve atölye çalışmaları ile devam edecek. Kutlamalar, Bahçeköy Life Park'ta23 Nisan'da gerçekleşecek Aleyna Tilki konserinin ardından, 24 Nisan Çarşamba günü çocukların uğurlanmasıyla son bulacak.

7 ŞEHİR, 9 ÜLKE SARIYER'DE BULUŞACAK

Yurdun ve dünyanın dört bir yanından gelen folklor ekiplerinin muhteşem gösterileriyle renklenecek program, çeşitli atölyeler ve oyun alanlarıyla adeta bir karnaval havasında geçecek. Etkinliklere yurt dışından Bulgaristan, Bosna, Gürcistan, Sırbistan, Mantenegre, Azerbaycan, Ukrayna, Macaristan ve Kazakistan, yurt içinden Edirne, Van, Diyarbakır, Hakkâri, Manisa, Sivas Trabzon ve Tekirdağ'dan toplamda 485 çocuk katılacak.

DÖRDÜNCÜ ÇOCUK MECLİSİ TOPLANIYOR

Program kapsamında dünya çocukları bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Sarıyer Belediyesi Çocuk Meclisi'ne katılacak. Çocukların kendilerini ifade etme alanlarına sahip olabilmeleri, akranlar arası paylaşımlarda bulunabilmeleri, kendi gündemlerini oluşturabilmeleri amacıyla geliştirilen projeyle çocuklar, hayallerini ve daha iyi bir dünya için dileklerini birbirleriyle paylaşacak.

ÇOCUKLAR FİNALİ ALEYNA TİLKİ İLE YAPACAK

Günlerce sürecek birbirinden eğlenceli etkinliklerin ardından Life Park'ta düzenlenecek şenlikle coşku doruğa çıkacak. 23 Nisan Salı günü saat 17.00'de başlayacak etkinlik; oyun grupları, ikramlar ve halk oyunları performanslarının ardından ünlü pop müzik sanatçısı Aleyna Tilki konseriyle devam edecek. Sarıyer Belediyesi'nin minik misafirleri, etkinliğin son günü olan 24 Nisan'da Kilyos Sosyal Tesisleri'nden evlerine uğurlanacak.