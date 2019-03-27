Sarıyer'e Bir Kardeş Şehir Daha

Toplantıda Sarıyer ve Shenzhen Bao'an'ın kardeş ilçe olması için temaslara başlanacağı açıklandı.

Türk – Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği, Sarıyer Belediyesi ve Çin'den gelen yetkilileri bir araya getirdi. Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıya; Türk – Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı Ulusoy Erdoğan, Çin Shenzhen Bao'an Belediye Başkanı Ziping Guo, Shenzhen Bao'an Construction Inversment Group Co. Ltd Genel Müdürü Hong Wu, Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Tok, Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Adayı Taylan Yıldız katıldı. Buluşmada Sarıyer ve Shenzhen Bao'an'ın kardeş ilçe olması için temaslara başlandı.

AKILLI KENT VİZYONU HAYRANLIK UYANDIRDI

Sarıyer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Sarıyer'i geleceğe taşıyacak birbirinden önemli projeler arasında bulunan akıllı kent vizyonu hakkında katılımcılara bilgi verildi. Sarıyer'i geleceğe taşıyacak projeleri ve akıllı kent vizyonunu büyük bir ilgiyle dinleyen Çin yetkililer Türk heyetini ilçelerine davet etti. Toplantıda Shenzhen Bao'anda yaşayan girişimci gençleri Sarıyer'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Tok, Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Adayı Taylan Yıldız katılımcılara günün anısına hediye takdim ederek Boğaz tununa çıkardı.