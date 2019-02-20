Sarıyer'in En Modern Spor Merkezi Açılıyor
12 dakika önce
Sarıyer Belediyesi'nin marka projeleri arasında yer alan SARFİT Huzur Spor Kompleksi 'Sağlıklı Yaşama Davetlisiniz' diyerek kapılarını açılıyor.
Spora ve sporcuya verdiği destekle, dev projeleri bir bir hayata geçiren Sarıyer Belediyesi, Ayazağa'da yapımı tamamlanan SARFİT Huzur Spor Kompleksi'ni hizmete açmaya hazırlanıyor. Tam donanımlı bir spor merkezi olarak dizayn edilen kompleksin açılışı binlerce Sarıyerlinin katılımıyla 24 Şubat Pazar günü 14.00'de yapılacak.
KADINLARA ÖZEL HİZMET
Modern mimarisiyle bölgenin en seçkin spor merkezlerinden olacak SARFİT Huzur Spor Kompleksi vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. 5 bin metrekare alan kurulu merkez, içerisinde bireysel ve grup derslerinin yapılabileceği 5 adet stüdyosu ve 18 metre uzunluğunda, 10 metre eninde 140 metre derinliğinde 5 kulvarlı havuzuyla hizmet verecek. Spor yapmak isteyen Sarıyerlilere birçok olanak sunan merkezde; Aerodance, Yoga, Stretching, Body Pump, Crunch, Crosfit'in yanı sıra özel olarak Pilates, Reformer (Aletli Pilates), Mat Pilates dersleri de verilecek. Çocuklara yönelik yüzme ve jimnastik spor okulların da kurulacağı tesis hafta içi 07.00-22.00, hafta sonu 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıca salı ve perşembe günleri 09.00-12.00 arası sadece kadınlara özel hizmet verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:38 Kaynak: Bültenler
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