Sarıyer'in En Modern Spor Merkezi Kapılarını Açtı

Spora ve sporcuya verdiği destekle, dev projeleri bir bir hayata geçiren Sarıyer Belediyesi, Ayazağa'da yapımı tamamlanan SARFİT Huzur Tesisleri'ni hizmete açtı. Tam donanımlı bir spor merkezi olarak dizayn edilen kompleksin açılışına olumsuz hava koşullarına rağmen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesini davetlilerle birlikte kesen Başkan Şükrü Genç, "Belki de içeride geleceğin sporcuları yetişecek" dedi. Etkinlikte Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Ekibi ve minik yüzücüler kısa bir gösteri gerçekleştirdi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR HİZMET

Açılışta ilk olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu söz aldı. Bu tür tesislerin ilçe halkına hizmette çok önemli olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu "Sarıyer Belediyesi'nin bir spor tesisini ilçeye kazandırması çok önemli biz hizmet. Biz her zaman halkla birlikte, halkın sorunlarını çözmek için mücadele ediyoruz" dedi.

AMACIMIZ ÇOCUKLARIN SPORLA TANIŞMASI

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, " Hava ne kadar soğuk olursa olsun bir tesisin açılışını yapıyor olmak büyük bir gurur. Bizim en büyük amaçlarımızdan biri de çocuklarımızın sporla tanışması ve bunu hayatının bir parçası yapması. Bu tesisin yapılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür tesisler açtıkça biz biraz daha doğruyu yakalayacağız. Belki de içeride geleceğin sporcuları yetişecek" dedi.

KADINLARA ÖZEL HİZMET

Modern mimarisiyle bölgenin en seçkin spor merkezlerinden olacak SARFİT Huzur Spor Kompleksi vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. 5 bin metrekare alan kurulu merkez, içerisinde bireysel ve grup derslerinin yapılabileceği 5 adet stüdyosu ve 18 metre uzunluğunda, 10 metre eninde 140 metre derinliğinde 5 kulvarlı havuzuyla hizmet verecek. Spor yapmak isteyen Sarıyerlilere birçok olanak sunan merkezde; Aerodance, Yoga, Stretching, Body Pump, Crunch, Crosfit'in yanı sıra özel olarak Pilates, Reformer (Aletli Pilates), Mat Pilates dersleri de verilecek. Çocuklara yönelik yüzme ve jimnastik spor okulların da kurulacağı tesis hafta içi 07.00-22.00, hafta sonu 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıca salı ve perşembe günleri 09.00-12.00 arası sadece kadınlara özel hizmet verilecek.