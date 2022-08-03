İstinye sahilinde 'mayın' paniği! Gerçek incelemenin ardından anlaşıldı - Son Dakika
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İstinye sahilinde 'mayın' paniği! Gerçek incelemenin ardından anlaşıldı

03.08.2022 12:33

İstanbul'un Sarıyer ilçesi İstinye sahilinde suda mayına benzer bir cisim gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemelerde cismin gemileri tutmada kullanılan tonoz olduğu belirlendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde sahilde denize giren Orhan U., mayına benzeyen üstü yosunla kaplanmış bir cisim gördü. Panik yaşayan hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) sevk edildi.

Sarıyer sahilinde şüpheli cisim paniği: Mayın sanıldı, tonoz çıktı

MAYIN SANILAN CİSİM TONOZ ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine gelen "balık adam" diye tabir edilen dalgıçlar, cisim üzerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda cismin mayın olmadığı, içerisine demir borular geçirilmiş içine beton dökülmüş mavi bir plastik varil olduğunu belirledi. Tonoz ismi verilen cismin gemileri tutmada kullanıldığı öğrenildi. Çalışmaların ardından vatandaşlar rahat bir nefes alırken, cisim ise kepçe yardımıyla karaya çıkartıldı.

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Kaynak: İHA

Sarıyer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstinye sahilinde 'mayın' paniği! Gerçek incelemenin ardından anlaşıldı - Son Dakika

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