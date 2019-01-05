Son Dakika Haberleri: Sarıyer Karla Mücadeleye Hazır

Sarıyer Karla Mücadeleye Hazır

1 saat önce

Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarısı sonrasında Sarıyer Belediyesi ekipleri vatandaşların yağıştan olumsuz şekilde etkilenmemesi için çalışmalara başladı.

Sarıyer Karla Mücadeleye Hazır, System.String[]

EKİPLER 480 PERSONEL, 72 ARAÇLA SAHADA

Müdürlükler tarafından yapılan programa göre Sarıyer'de, toplam 480 personel, 72 araçla göreve hazır ekipler, 7/24 hizmet verecek.

Sarıyer Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını tamamladı. Bu yıl da tam donanımlı araçlar ve ekiplerle vatandaşların kışı rahat ve konforlu bir şekilde geçirmeleri için kriz masasında 7 müdürlükten 480 personel görevlendirildi. 4 bölgeye ayrılan Sarıyer'de Fen İşleri ekipleri yoğun kar yağışı için hazır beklerken; Zabıta, Sağlık İşleri, Park ve Bahçeler, Veterinerlik, Ulaşım ve Temizlik İşleri Müdürlükleri de 7/24 hizmet verecek. Beklenen yoğun kar yağışı ile mücadele etmek için Sarıyer Belediyesi birimlerinden oluşturulan kriz masasına çağrı merkezinin 444 1 722 numaralı telefonlarından ulaşılabilir.

MUHTARLIKLARA TUZ DAĞITIMI

Karla mücadele kapsamında, 12 adet kar küreme aracı,21 adet tuz atma aracı, 9 adet tuzlama aracı ve 205 saha personeliyle hazır olan Fen İşleri ekipleri, muhtarlıklara ve sitelere ise 400 ton, sahada da ilk müdahaleyi yapabilecek miktarda 2 bin 200 tonluk tuz stoku ile çalışmalara hazır.

MÜDÜRLÜKLER KOORDİNELİ ÇALIŞACAK

Kriz masasında görev alacak olan sağlık personeli yolların kapanması durumunda muayeneye gidemeyen hastalar için evde bakım hizmeti verecek.

Zorlu hava koşullarını ve bölgenin engebeli, dar sokaklarını göz önünde bulundurarak, belediye ambulanslarının donanımları tamamlamış bir şekilde teyakkuzda ve göreve hazır halde bulunuyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler de hasta taşıma ve ilaç yardımına katılacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü olağanüstü hava koşullarında ağaç yıkılma riskine karşı hazır halde bulunurken, 211 temizlik personeli de Sarıyerliler için çalışacak.

MİNİK DOSTLARIMIZI UNUTMADIK

Veteriner İşleri Müdürlüğü de sokak hayvanları için önlemini aldı. 23.00'e kadar nöbette olacak ekipler, 27 besleme noktasına bırakılan mama sayısını iki katına çıkararak çalışmalarına hız verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:11 Kaynak: Bültenler

Zabıta, Kar, Sarıyer, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan Kadınlardan Şok İfade

Son Dakika! İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 12:02:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıyer Karla Mücadeleye Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]