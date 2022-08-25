Sarıyer'de denizde kaybolan çocuk için acılı ailenin umutlu bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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Sarıyer'de denizde kaybolan çocuk için acılı ailenin umutlu bekleyişi sürüyor

25.08.2022 15:32

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda oğluyla girdiği denizde dalgalara kapılan baba, boğularak hayatını kaybetti.

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda oğluyla girdiği denizde dalgalara kapılan baba, boğularak hayatını kaybetti. Oğlunun da denizde kaybolması üzerine Jandarma SAK timleri arama ve kurtarma çalışması başlattı. Sahilde umutlu bekleyişi sürdüren aile kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muzaffer Erbaş, 12 yaşındaki oğlu Burak Erbaş ile plaja gelerek yüzmeye başladı. Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak "imdat" diye bağırdı. Sesleri duyan fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar yardıma koştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Erbaş ise yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Jandarma ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor

İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, dün akşam saatlerinden bu yana aralıksız arama ve kurtarma çalışmasını sürdürüyor. Öte yandan Muzaffer Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sahilde bekleyen ailesinin umutlu bekleyişi ise sürerken, Sarıyer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de olay yerinde çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sarıyer, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de denizde kaybolan çocuk için acılı ailenin umutlu bekleyişi sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de denizde kaybolan çocuk için acılı ailenin umutlu bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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