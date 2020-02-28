Sarıyer Kulübü'nden Mehmetçiğe anlamlı destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Sarıyer Kulübü'nden Mehmetçiğe anlamlı destek - Son Dakika Spor

Sarıyer Kulübü'nden Mehmetçiğe anlamlı destek

7 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında pazar günü sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü'nü ağırlayacak olan Sarıyer, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, idman öncesi dün akşam İdlib'te hain saldırı sonucu hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı...

Sarıyer Kulübü'nden Mehmetçiğe anlamlı destek, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında pazar günü sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü'nü ağırlayacak olan Sarıyer, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, idman öncesi dün akşam İdlib'te hain saldırı sonucu hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından dua edildi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında pazar günü sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü'nü ağırlayacak olan Sarıyer, antrenman öncesi İblid'te yaşanan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunup, dua etti.


Antrenman ardından Sarıyer Yöneticisi Ali Büyükasar yaptığı kısa açıklamada, "Bugün burada futbol konuşmak isterdik ancak ülkemizin içinde bulunduğu şu kritik durumda ifade etmemiz gereken çok daha mühim meselelerimiz var. Sarıyer Spor Kulübü camiası olarak acımız çok büyük. Suriye'de kahramanca savaşan Mehmetçiğimize Allah'tan muvaffakiyetler dileriz. Her daim şanlı ordumuzun yanındayız. Bu güzel vatan için gözünü kırpmadan göğsünü siper eden askerimiz var olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad eder; şehit yakınlarının her zaman yanında olduğumuzu ilan ederiz. Bizim için önce vatan, sonra vatan" ifadelerini kullandı.


Antrenman sonrasında teknik ekip ve futbolcular Türk bayrağı ile objektiflere poz vererek Mehmetçiklere desteklerini gönderdi. - İSTANBUL

Sancaktepe, Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'den Beşiktaş'a uyarı yazısı: "Başkan kim?"
TFF Sağlık Kurulundan futbol kamuoyuna koronavirüs bilgilendirmesi Şehitlerimiz anısına, tüm futbol karşılaşmalarında saygı duruşu yapılacak Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz: Bir ölür, bin doğarız

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 23:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer Kulübü'nden Mehmetçiğe anlamlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]