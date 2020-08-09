Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası -3 - Son Dakika
Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası -3
SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı.
SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devamn ediyor. İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı kazada 5 kişinin öldüğü öğrenildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
9.08.2020 13:56:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası -3 - Son Dakika