Sarıyer, Sadi Tekelioğlu'na emanet - Son Dakika
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Sarıyer, Sadi Tekelioğlu'na emanet

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sarıyer'de takımın başına Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu getirildi.

Sarıyer, Sadi Tekelioğlu'na emanet, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sarıyer'de takımın başına Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu getirildi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sarıyer'in yeni teknik direktörü belli oldu. Mavi-beyazlılar, deneyimli çalıştırıcı Sadi Tekelioğlu'nu göreve getirdi. Konu hakkında İHA'ya açıklama yapan Sarıyer Futbol Şube Sorumlusu ve Genel Kaptan Ali Büyükasar, "Hayırlı olsun. Kendini ispat etmiş 30 senelik deyimi olan bir hoca. Zor zamanda takımımızı onun gibi deneyimli bir isme emanet ettik. İnşallah Sadi hoca önderliğinde play-off'a ulaşacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Sadi Tekelioğlu, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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