Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı - Son Dakika

Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı

6 saat önce

Türkiye genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken bazı İstanbullular önlemleri hiçe sayarak sahillere akın etti.

Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı, System.String[]
Türkiye genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken bazı İstanbullular önlemleri hiçe sayarak sahillere akın etti. Sarıyer'de, masa kurup okey oynayan kişileri polis kimlik kontrolünden geçirerek onları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

Koronavirüs sebebiyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar ise güzel havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Özellikle Sarıyer ve Bebek Sahili'ne gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi de yok sayarak yürüyüş yaptı. 'Evde kal' uyarılarına rağmen balık tutanlar, yürüyüş yapanlar, bankta oturan vatandaşların sayısı ise oldukça fazlaydı.

OKEY MASASI KURDULAR

En dikkat çeken manzara ise bir piknik masası etrafında toplanıp okey oynayan vatandaşlara aitti. Sarıyer'de, masa kurup okey oynayan kişileri polis kimlik kontrolünden geçirerek onları evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Yapılan kimlik kontrolünde 65 yaşın altında çıkan bu kişiler polisin uyarısına rağmen bir süre okey oynamaya devam etti.

Öte yandan, sahile akın eden vatandaşlar sebebiyle de araç trafiği oluştu.


- İstanbul
Koronavirüs, Sarıyer, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:07 Kaynak: DHA

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