Sarıyer sahilinde deniz kirliliği devam ediyor - Son Dakika
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Sarıyer sahilinde deniz kirliliği devam ediyor

11.08.2022 19:01
Sarıyer sahilinde deniz kirliliği devam ediyor

Sarıyer sahilinde deniz kirliliği devam ediyor Sarıyer Kireçburnu sahilinde yaşanan kirliliğe tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden gereğinin yapılmasını istedi.

Sarıyer sahilinde deniz kirliliği devam ediyor

İSTANBUL - Sarıyer Kireçburnu sahilinde yaşanan kirliliğe tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden gereğinin yapılmasını istedi.

Sarıyer'de bulunan Kilyos sahilinde günlerdir devam eden deniz kirliliği sürüyor. Kilyos sahilinin ardından Kireçburnu sahili de kirlilikten nasibini aldı. Deniz üzerinde plastik atık ve çöplerden oluşan tabaka nedeniyle sahile gezmeye gelen vatandaşlar, gereğinin yapılmasını istediklerini belirtti. Öte yandan temizleme aracının sahili temizlemeden gittiği görüldü.

"Sarıyer gibi bir yere böyle manzara yakışmaz"

Sahilde oturan bir vatandaş, "Boğazın pisliğini görüyorsunuz. Sarıyer gibi bir yere böyle manzara yakışmaz. Sabahtan beri burası böyle. Yetkililerden bir an önce buranın temizlenmesini istiyoruz. Bunların görülmesi ve bu pisliğin bir an önce temizlenmesi lazım. Çünkü bu pislik her yere dağılıyor. Dağılınca da deniz kirliliği oluyor. Birikip çoğalınca pislik her tarafa yayılıyor. Yetkililerin bir an önce burayı temizlemesini istiyoruz" dedi.

Sahile gezmeye gelen ve daha önce burasının bu kadar kötü olmadığını ifade eden Yüksel Demircioğlu, "Son yıllarda biz böyle bir pislik görmemiştik. Çok vahim bir durum. Çocukken buralar daha temizdi, burada yüzüyorduk. Bundan 5-10 yıl öncesine kadar daha iyiydi. Hiç ilgilenilmiyor. Az önce buradan temizleme aracı geçti. Buraya bakarak geçti ama süpürmedi. Her zaman böyle değil ama bugün daha kötü. Ben burayı hiç böyle görmedim. Ben doğma büyüme buralıyım, böyle bir şey görmedim" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Kireçburnu, Sarıyer, Kilyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer sahilinde deniz kirliliği devam ediyor - Son Dakika

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