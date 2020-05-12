Sarıyer sahilinde yunus balıkları adeta dans etti - Son Dakika

Sarıyer sahilinde yunus balıkları adeta dans etti

Sarıyer sahilinde yunus balıkları adeta dans etti Yunus balıklarından görsel şölen Sarıyer sahilinde yunus balıkları adete dans ederek görsel şölen oluşturdu.

Sarıyer sahilinde yunus balıkları adeta dans etti Yunus balıklarından görsel şölen İSTANBUL - Sarıyer sahilinde yunus balıkları adete dans ederek görsel şölen oluşturdu. Yeni tip korona virüs salgını sürecinde vatandaşların evlerine çekilmesi ve kentin sessizliğe bürünmesiyle İstanbul Boğazı'nın yunus balıkları kıyıya kadar geldi. İstanbul Boğazı'nda sıkça görülen yunus balıkları Sarıyer Yeniköy sahilinde görsel şölen oluşturdu. Yunus balıkları sahilde adete dans etti. Yunus balıklarının dansını gören vatandaşlar görüntü çekmek için telefonlarına sarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı

Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti

Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı

Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi

Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu

Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü

Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı