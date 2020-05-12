Sarıyer sahilinde yunus balıkları adeta dans etti - Son Dakika

Sarıyer sahilinde yunus balıkları adeta dans etti
Yunus balıklarından görsel şölen
İSTANBUL - Sarıyer sahilinde yunus balıkları adete dans ederek görsel şölen oluşturdu.
Yeni tip korona virüs salgını sürecinde vatandaşların evlerine çekilmesi ve kentin sessizliğe bürünmesiyle İstanbul Boğazı'nın yunus balıkları kıyıya kadar geldi. İstanbul Boğazı'nda sıkça görülen yunus balıkları Sarıyer Yeniköy sahilinde görsel şölen oluşturdu. Yunus balıkları sahilde adete dans etti. Yunus balıklarının dansını gören vatandaşlar görüntü çekmek için telefonlarına sarıldı.