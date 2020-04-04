Sarıyer Spor Kulübü'nden örnek davranış

TFF 2. Lig ekibi Sarıyer, korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına kamp tesislerini açtı.



TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü, kamp tesislerini korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına açtı. Sağlık çalışanları burada hem konaklayacak, hem de yemek ihtiyacını giderebilecek. Lacivert-beyazlılar, ayrıca ilk etapta acil ihtiyacı olan 200 aileye de gıda yardımı yaparak destekte bulundu. - İSTANBUL