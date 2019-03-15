Son Dakika Haberleri: Sarıyer Tem Yanyolda Yeşillik Alanda Bulunan Şüpheli Paketler Polisi Alarma Geçirdi.

Sarıyer Tem Yanyolda Yeşillik Alanda Bulunan Şüpheli Paketler Polisi Alarma Geçirdi.

27 dakika önce

IHAAW135749-ASA/15-03-2019- Sarıyer TEM yanyolda yeşillik alanda bulunan şüpheli paketler polisi alarma geçirdi.

Sarıyer Tem Yanyolda Yeşillik Alanda Bulunan Şüpheli Paketler Polisi Alarma Geçirdi., System.String[]
IHAAW135749-ASA/15-03-2019

- Sarıyer TEM yanyolda yeşillik alanda bulunan şüpheli paketler polisi alarma geçirdi. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından incelenen paketlerden bir tanesi fünye ile patladı. Ekipler ikinci şüpheli paketi inceliyor. 15.03.2019 13: 57: 49 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:03 Kaynak: İHA

Sarıyer, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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