Sarıyer Tem Yanyolda Yeşillik Alanda Bulunan Şüpheli Paketler Polisi Alarma Geçirdi.
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IHAAW135749-ASA/15-03-2019- Sarıyer TEM yanyolda yeşillik alanda bulunan şüpheli paketler polisi alarma geçirdi.
IHAAW135749-ASA/15-03-2019
- Sarıyer TEM
yanyolda yeşillik alanda bulunan şüpheli paketler polisi alarma geçirdi. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından incelenen paketlerden bir tanesi fünye ile patladı. Ekipler ikinci şüpheli paketi inceliyor. 15.03.2019 13: 57: 49 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:03 Kaynak: İHA
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