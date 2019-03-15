Sarıyer Tem Yanyolda Yeşillik Alanda Bulunan Şüpheli Paketler Polisi Alarma Geçirdi.

Sarıyer TEM yanyolda yeşillik alanda bulunan şüpheli paketler polisi alarma geçirdi.

Sarıyer TEM yanyolda yeşillik alanda bulunan şüpheli paketler polisi alarma geçirdi. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından incelenen paketlerden bir tanesi fünye ile patladı. Ekipler ikinci şüpheli paketi inceliyor.

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