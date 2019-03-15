Sarıyer Tem Yanyolda Yeşillik Alanda Bulunan Şüpheli Paketler Polisi Alarma Geçirdi.
5 dakika önce
Sarıyer TEM yanyolda yeşillik alanda bulunan şüpheli paketler polisi alarma geçirdi.
Sarıyer TEM yanyolda yeşillik alanda bulunan şüpheli paketler polisi alarma geçirdi. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından incelenen paketlerden bir tanesi fünye ile patladı. Ekipler ikinci şüpheli paketi inceliyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:08 Kaynak: İHA
Seyrantepe Tem Otoyolu Kenarında İncelenen Şüpheli Paketten El Yapımı Patlayıcı ve Bomba...
Canlı Yayında Ortaya Çıkan Cinayetin Zanlısı, FETÖ İtirafıyla Herkesi Şaşırttı
Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu
Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var