SARIYER TÜNELİ'NDE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI

SARIYER Tüneli'nde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma vurarak takla attı. Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer istikametine doğru seyir halindeki 26 HF 418 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma çarpıp takla atarak yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan aracın içinde sıkışan sürücüyü yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza nedeniyle tünel içinde trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.