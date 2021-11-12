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SARIYER VE BAKIRKÖY'DE KAÇAK AVLANAN 2 BUÇUK TON MİDYEYE EL KONULDU - Son Dakika

SARIYER VE BAKIRKÖY'DE KAÇAK AVLANAN 2 BUÇUK TON MİDYEYE EL KONULDU

12.11.2021 09:26

SARIYER ve Bakırköy'de yapılan denetimde kaçak olarak avlanılan 2 buçuk ton midyeye el konuldu.

SARIYER ve Bakırköy'de yapılan denetimde kaçak olarak avlanılan 2 buçuk ton midyeye el konuldu. Midyeler, denize geri bırakılırken, 5 kişiye toplamda 27 bin 275 lira idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Bakırköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bakırköy Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü personelleri geçen salı Yeşilköy sahil şeridinde, dün ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü personelleri Sarıyer sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde yasak alanda kaçak avcılığı yapılan 2,5 ton kara kıllı midyeye el konuldu. Canlı oldukları tespit edilen midyeler, denize bırakıldı. Denetimlerde 5 kişiye toplam 27 bin 275 lira idari para cezası uygulandı. 1 takım dalgıç kıyafetine de el konuldu.

SARIYER VE BAKIRKÖY'DE KAÇAK AVLANAN 2 BUÇUK TON MİDYEYE EL KONULDU
SARIYER VE BAKIRKÖY'DE KAÇAK AVLANAN 2 BUÇUK TON MİDYEYE EL KONULDU
SARIYER VE BAKIRKÖY'DE KAÇAK AVLANAN 2 BUÇUK TON MİDYEYE EL KONULDU
SARIYER VE BAKIRKÖY'DE KAÇAK AVLANAN 2 BUÇUK TON MİDYEYE EL KONULDU
SARIYER VE BAKIRKÖY'DE KAÇAK AVLANAN 2 BUÇUK TON MİDYEYE EL KONULDU
SARIYER VE BAKIRKÖY'DE KAÇAK AVLANAN 2 BUÇUK TON MİDYEYE EL KONULDU
SARIYER VE BAKIRKÖY'DE KAÇAK AVLANAN 2 BUÇUK TON MİDYEYE EL KONULDU
SARIYER VE BAKIRKÖY'DE KAÇAK AVLANAN 2 BUÇUK TON MİDYEYE EL KONULDU
SARIYER VE BAKIRKÖY'DE KAÇAK AVLANAN 2 BUÇUK TON MİDYEYE EL KONULDU

Para Cezası, Bakırköy, Sarıyer, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER VE BAKIRKÖY'DE KAÇAK AVLANAN 2 BUÇUK TON MİDYEYE EL KONULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: SARIYER VE BAKIRKÖY'DE KAÇAK AVLANAN 2 BUÇUK TON MİDYEYE EL KONULDU - Son Dakika
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