SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜNE SALDIRI KAMERADA, ŞOFÖR İSTİFA ETTİ - Son Dakika
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SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜNE SALDIRI KAMERADA, ŞOFÖR İSTİFA ETTİ

20.08.2022 09:26
SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜNE SALDIRI KAMERADA, ŞOFÖR İSTİFA ETTİ

SARIYER Zekeriyaköy'de, trafikte tartıştığı kişilerin saldırdığı İETT otobüsü şoförü İhsan Uzun, benzer saldırıları çok sık yaşadığı ve can güvenliği kalmadığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

SARIYER Zekeriyaköy'de, trafikte tartıştığı kişilerin saldırdığı İETT otobüsü şoförü İhsan Uzun, benzer saldırıları çok sık yaşadığı ve can güvenliği kalmadığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. İçindeki yolculara korku dolu anlar yaşatan ve şoförün istifasına yol açan trafikteki saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında Zekariyaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Hacıosman- Kısırkaya arasında sefer yapan 152 nolu hatlı İETT otobüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü tartışma sonrası otomobilin sürücüsü İETT otobüsünü takip etti. Şoförün jandarma karakoluna doğru sürdüğü İETT otobüsün önü 3 araçla kesildi. Araçlardan inen kişiler otobüse yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Şoförünün kapıyı açmadığı otobüsteki yolcular karku dolu anlar yaşadı. Şoför uzun süre kornaya basarak jandarmanın gelmesini sağladı. Gelen jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, bölge sorumluluk alanı olduğu için işlem yapması için polis ekibi çağırdı. Gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Otobüs şoförü İhsan Uzun, saldırganlardan şikayetçi oldu.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

4.5 yıldır İETT otobüsü şoförlüğü yapan İhsan Uzun, benzer saldırıları çok sık yaşadığı ve can güvenliği kalmadığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.Yaşadıklarını anlatan İhsan, Uzun, "Sarıyer Hacıosman Kısırkaya arasında çalışan 152 nolu hatta görevli otobüs şoförüyüm. Normal yolumda giderken bir araç önüme çıktı. Ben de kaza olmaması için frene bastım. Sonra 3 araç peşime takıldı. Ben de can güvenliğimi sağlamak için jandarmanın önünde durdum. Araçtan inip otobüsün şoför tarafının camını yumruklamaya başladılar. Kapı tarafına geçip yumrukladılar. Küfür ettiler. Jandarma olaya müdahale etti. Biz İETT işletme şoförleri olarak can güvenliğimiz yok. Daha önce de böyle durumlarla karşı karşıya kaldım. İETT'nin bu duruma önlem alması gerekiyor. Arkadaşlarımızın can güvenliği yok. Ben evli ve iki çocuk babasıyım. Bu konu sebebiyle can güvenliğim olmadığı için işimi de bırakıyorum. Can güvenliğimin olduğu bir işte çalışmak istiyorum. İETT işletme şoförleri olarak kimse bize sahip çıkmıyor" dedi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Zekeriyaköy, İETT, Güncel, Son Dakika

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