Sarıyer'de mezarlıktaki silahlı çatışma: Ölü sayısı 2'ye yükseldi; sahte kimlik kullanmış
Sarıyer’de mezarlıktaki silahlı çatışma: Ölü sayısı 2'ye yükseldi; sahte kimlik kullanmış

31.03.2026 09:50
Sarıyer'de 6 ay önce Bağcılar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay’ın (29) mezarını ziyarete gelen 6 kişilik grup, pusu kurduğu öne sürülen 3 kişilik grubun silahlı saldırısına uğradı. 6 kişilik grubun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada başından vurulan ve olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Murat Şaşmaz (29) olduğu ortaya çıktı.

Saldırıya uğrayan grupta olan ve ağır yaralanan İsmail Başboğa (30) ise kaldırıldığı hastanede öldü. Başboğa'nın 6 ayrı suçtan 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle kardeşi Enes Başboğa'nın (26) kimliğini kullandığı tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, 29 Mart Pazar günü saat 16.00 sıralarında Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay’ın mezarını ziyarete ziyarete gelen 6 kişilik grupla yine Bağcılar’dan geldikleri öğrenilen 3 kişilik grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada başından vurulan Murat Şaşmaz olay yerinde hayatını kaybetti; İsmail Başboğa ise ağır yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ

Yaralanan Başboğa, arkadaşları tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sağ dizinden yaralandığı belirlenen Başboğa tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Serhat Karabay’ın mezarını ziyarete gelen 6 kişilik grubun araçtan indikleri sırada mezarlıktaki otomobilde bulunan 3 kişilik grubun silahlı saldırısına uğradığını tespit etti. Açılan ateşe 6 kişilik gruptan İbrahim O. (22) silahla karşılık verdi. İki grup arasında çıkan çatışmada 3 kişilik grupta bulunan Murat Şaşmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunurken, hayatını kaybeden kişinin yanında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olaya karışan şüpheliler Hekim Azat K. (23), Erhan M. (24), Vedat T. (25) ve Agit A.’yı (22) yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin poliste toplam 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay sonrası 3 kişilik gruptan kaçtığı belirlenen 2 şüpheliyle, çatışma sırasında ateş açtığı belirlenen ve 2 suç kaydı olan İbrahim O.’yu yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

12,5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan çatışmada ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan İsmail Başboğa tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başboğa'nın hakkında 6 ayrı suçtan 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için kardeşi Enes Başboğa’nın (26) kimliğini kullandığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor. 

Son Dakika Gündem Sarıyer’de mezarlıktaki silahlı çatışma: Ölü sayısı 2'ye yükseldi; sahte kimlik kullanmış - Son Dakika

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Trump: İran’da rejim değişikliği yaşandı Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı
Türkiye savaşa mı giriyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Sisi’den Trump’a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

11:01
A Milli Takım TFF’nin kasasına çuvalla para sokabilir
A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir
10:57
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
10:42
Icardi İstanbul’a geldi
Icardi İstanbul'a geldi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
SON DAKİKA: Sarıyer’de mezarlıktaki silahlı çatışma: Ölü sayısı 2'ye yükseldi; sahte kimlik kullanmış - Son Dakika
