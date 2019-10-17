Son Dakika Haberleri: Sarıyerli minibüsçülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Sarıyerli minibüsçülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sarıyerli minibüsçülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Sarıyer-Beşiktaş arasında çalışan minibüs esnafı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı.

Sarıyerli minibüsçülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Sarıyer- Beşiktaş arasında çalışan minibüs esnafı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı.

Sarıyerli minibüs şoförleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı. Suriye'deki askerlerimize selam vererek sözlerine başlayan İbrahim İnal," Sarıyer - Beşiktaş minibüsçüleri olarak orada çarpışan askerlerimize bir nebze yardımımız dokunacaksa çok mutlu oluruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Suriye'de çarpışan askerlerimize başarılar diliyorum, Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerine kullandı.

Allah'ın zalimin zulmüne izin vermeyeceğini hatırlatarak sözlerine başlayan Doğukan Çetin," Mehmetçiğimizin yanındayız. Allah zalimin zulmüne izin vermez. Mehmetçiğimize operasyonda başarılar diliyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Tsk Mehmetçik Vakfı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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