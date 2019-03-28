Sarıyerli Taksici Seçim Şarkısı Yazdı

Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın 31 Mart yerel seçimleri kampanyasında kullandığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ilçeyi ziyaretinde birlikte eşlik ettiği 'Sarıyerliyiz Biz' isimli seçim şarkısının hikayesi ortaya çıktı.

Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın 31 Mart yerel seçimleri kampanyasında kullandığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ilçeyi ziyaretinde birlikte eşlik ettiği 'Sarıyerliyiz Biz' isimli seçim şarkısının hikayesi ortaya çıktı. 'Sarıyer için çıktık bu yola' diye başlayan ve haftalardır Sarıyer'de büyük beğeni toplayan şarkıyı, Sarıyer'de taksicilik yapan bestekar Ertan Emral yazdı.



Mahalli idareler seçimlerinin yapılacağı 31 Mart günü için geri sayım sürerken, seçim tarihine geçecek ilginç tanıtım örneklerinden biri de Sarıyer'de yaşandı. Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar'ın seçim kampanyasında çalınan 'Sarıyerliyiz Biz' isimli seçim şarkısını Sarıyer'de taksi şoförlüğü yapan bestekar Ertan Emral'ın yazdığı ortaya çıktı.Şarkının hikayesini anlatan Emral, "Bu şarkının özü Sarıyer'dir, Sarıyerliliktir. Sarıyer sokaklarında araba kullanırken her gittiğim yerde bir kelime katarak bir haftada yazdım. Salih başkanımıza bir Sarıyerli kardeşi olarak hediyemdir" diye konuştu.



"SEÇİM ŞARKISINI BAŞKANIMA YAZDIM"



'Salih Bayraktar benim için ve Sarıyer için çok şey ifade ediyor' diyen taksici Ertan Emral, "Bu parçayı yaptıktan sonra valla yalan yok parçayı çok isteyen oldu. Ama ben Sarıyerli olarak bu parçayı zaten kafamda Salih Bayraktar başkanıma yazdığım için önce arkadaşlar ile paylaştım. Herkes çok beğendi. Başkanımı gördüğümde size bir beste yaptım, seçim şarkısı yaptım, dinlemenizi isterim dedim. Başkanım da sağ olsun gönder bana dedi. Daha sonra kendisi bana geri döndü. 'Bu parçayı seçim şarkısı yapalım' dedi" şeklinde konuştu.



"GÖNÜLDEN YAZDIM, GÖNÜLDEN SÖYLEDİM"



Sarıyerlilerin şarkıyı çok sevdiğini söyleyen Emral, "Bir anda kendimizi stüdyoda bulduk. Sarıyerlide bu parçayı çok sevdi. Ben de bir Sarıyerli olarak bu parçayı gönülden yazdım, gönülden söyledim. Salih başkanımıza bir Sarıyerli kardeşi olarak hediyemdi, armağanımdı. Ben bunu bir gönül işi olarak kendisine hediye ettim. İnsan kendi parçasını Sarıyer'de her yerde dinlediği zaman gururlanıyor. İşin içinde Sarıyer olduğu için, biz bir bütünüz. Bu bütünlüğü de kimseye böldürmeyeceğiz. Sarıyer'i de inşallah bu seçim Allah'ın izniyle alacağız. Buna da adım gibi eminim" ifadelerini kullandı.



Emral taksi kullanırken Sarıyer'i karış karış gezdiğini ve belediye hizmetleri konusunda büyük eksikler bulunduğunu da belirterek "Bizim ve Sarıyer'in Salih Bayraktar'a çok ihtiyacı var" dedi.



SARIYERLİYİZ BİZ



Sarıyer için çıktık bu yola



Baş koymuşuz, biz bu davaya



Özü sözü bir Salih Bayraktar



Seninleyiz biz, birlikteyiz biz



Sarıyer'i Sarıyer yapmaya geldik



Gönüllere taht kurmaya geldik



Bu güzel ilçeye hizmete geldik



Çünkü biz de Sarıyerliyiz



Boğazın incisinden doğdu bir güneş



Yüreklere akan güzel şahsiyet



Hizmet adamı hizmet için var



Salih Bayraktar, Salih Bayraktar



Sarıyer'i Sarıyer yapmaya geldik



Gönüllere taht kurmaya geldik



Bu güzel ilçeye hizmete geldik



Çünkü biz de Sarıyerliyiz



Aşkımız büyük, sevdamız bitmez



Sana olan duygular kalplere yetmez



Sen bizim özlemimiz, hasretimizsin



Şimdi sıra sende, haydi Sarıyer



Sarıyer'i Sarıyer yapmaya geldik



Gönüllere taht kurmaya geldik



Bu güzel ilçeye hizmete geldik



Çünkü biz de Sarıyerliyiz - İstanbul

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