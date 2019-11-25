Son Dakika Haberleri: Sarıyerli vatandaşlar, mahallelerine inen yaban domuzlarını besliyor
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Sarıyerli vatandaşlar, mahallelerine inen yaban domuzlarını besliyor

6 saat önce

Sarıyer'de vatandaşlar, aç kalarak yol kenarına gelen yaban domuzlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle besliyor.

Sarıyerli vatandaşlar, mahallelerine inen yaban domuzlarını besliyor, System.String[]

Sarıyer'de vatandaşlar, aç kalarak yol kenarına gelen yaban domuzlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle besliyor.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir bölgeye her gün akşam saatlerinde gelen bir yaban domuzu sürüsü, burada yiyecek bulmaya çalışıyor.

Yoldan geçen sürücülerle bu bölgede oturan mahalle sakinleri, getirdikleri yiyecekleri aç kalan domuzlara vererek onları besliyor.

Buradan geçen sürücüler de araçlarından inerek cep telefonlarıyla yaban domuzlarının fotoğrafını çekiyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Atik, vatandaşların her akşam bu bölgeye gelen yaban domuzlarına ekmek ve meyve verdiğini söyledi.

Yaban domuzlarının seslerini akşam geç saatlere kadar duyduklarını dile getiren Atik, "Bunlar, vatandaşlar için küçük bir eğlence oldu. Doğayla iç içe bir yaşam sürüyoruz." diye konuştu.

Sarıyer, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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