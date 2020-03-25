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Sarıyerli voleybolcular 'evde kal' dedi
6 saat önce
- Sarıyerli voleybolcular 'evde kal' dedi Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sosyal medyadan bir video paylaşarak 'evde kal' mesaj verdi.
- Sarıyerli voleybolcular 'evde kal' dedi
İSTANBUL - Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sosyal medyadan bir video paylaşarak 'evde kal' mesaj verdi.
Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyadan bir video paylaşarak 'evde kal' çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:08 Kaynak: İHA
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