Sarıyerspor: 1-2

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Mehmet Şenkaya, Servet Bozkurt

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 31'inci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Sarıyerspor'a 2-1 yenildi.64'üncü dakikada Galip'in pasıyla kale önünde topla bulaşan Can, güzel bir vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-071'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Nuri, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-190'ıncı dakikada Furkan cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

Muhammed Demirci'nin kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 2-1