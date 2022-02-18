Sarız Belediyesinden işçi ücretlerine yüzde 15 ek zam - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile Sarız Belediyesi Personel AŞ arasındaki ek protokolle işçi maaşlarına yüzde 15 ek zam yapıldı.

Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, yazılı açıklamasında, Sarız Belediyesi ile yaptıkları görüşmeler neticesinde sonuca ulaştıklarını belirtti.

Ek protokolün yürürlüğü girmesiyle üyelerinin almış oldukları ücretlere yüzde 15 ek zam yapılacağını kaydeden Çelik, "Belediyemize ve üyelerimize yapılan ek protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Ek protokolde emeği geçenlere ve belediye başkanımıza sendikam, şahsım ve üyelerimizin adına bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak da imkanları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı verdiklerini anlattı.

Bayrak, "İlçemize hizmet eden arkadaşlarımızın aldıkları zammı, aileleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar." temennisinde bulundu.