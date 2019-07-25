Sarız'da tabanca ve tabanca imalatında kullanılan malzeme yakalandı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çok sayıda tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çok sayıda tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Çağsak mahallesinde silah imal ve ticareti ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda şüpheli B.A.'nın ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 475 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği fişeği, 16 adet tabanca namlusu, 19 adet tabanca şarjörü, 586 adet tabanca imalatında ve tamirinde kullanılan çeşitli malzeme (el aleti ve silah yedek parçası) ele geçirildi. Olayın ardından B.A., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Jandarma tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlerin, azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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