Sarız'daki iki hastanın yardımına helikopter ambulans yetişti - Son Dakika

Kayseri'nin Sarız ilçesinde parmağı kopan bir vatandaş ile kalp krizi geçiren bir vatandaş, helikopter ambulans ile Kayseri'ye nakledildi.

Edinilen bilgiye göre kalp krizi geçiren Mehmet C. (42), ilçe devlet hastanesindeki ilk tedavisinin ardından helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ayrıca sol el parmağı kopan Muharrem K., Sarız İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Muharrem K. için helikopter ambulans ikinci kez havalandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet C. ile Muharrem K.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ