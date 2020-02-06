Sarız Devlet Hastanesinin ihalesi 4 Mart'ta yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sarız Devlet Hastanesinin ihalesi 4 Mart'ta yapılacak - Son Dakika

Sarız Devlet Hastanesinin ihalesi 4 Mart'ta yapılacak

6 saat önce

Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sarız ilçesine yapılması planlanan yeni devlet hastanesi ihalesinin 4 Mart'ta yapılacağını bildirdi.

Sarız Devlet Hastanesinin ihalesi 4 Mart'ta yapılacak, System.String[]

Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sarız ilçesine yapılması planlanan yeni devlet hastanesi ihalesinin 4 Mart'ta yapılacağını bildirdi.

Benli, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'deki sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Valiliği, yerel yönetimler ve en önemlisi hayırseverlerin destekleri ile 2018 ve 2019 yıllarında birçok projeye imza atıldığını anımsatan Benli, "2020 yılında da inşallah bu projelere yenilerini ekleyeceğiz. Kayserimizin her bölgesine kesintisiz ve sorunsuz sağlık hizmetini ulaştırmak için ekibimle beraber çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Sarız'a yapılması planlanan yeni devlet hastanesi için olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Benli, şunları kaydetti:

"Sarız'a yapılacak yeni devlet hastanemiz uzun süredir gündemimizdeydi. Çok şükür hazırlıklarımızın sonucunda 5 Şubat itibarıyla ihale sürecine gelmiş bulunmaktayız. Hastanemizin inşaatı için ihale tarihimiz 4 Mart 2020 olarak belirlendi. Hastanemiz 5 yatak kapasiteli olup içerisine 4 aile hekimliği birimi ve iki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu planlandı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından en kısa sürede bitirilmesi için takipte olacağız. İnşallah Sarızımız ilçe merkezinde ergonomik planlanan hastanesine kavuşmuş olacak."

Ali Ramazan, Kayseri, Sarız, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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