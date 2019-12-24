Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli - Son Dakika

Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli

6 saat önce

Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarız ve Yahyalı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli, System.String[]

Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarız ve Yahyalı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.


Kar yağışı Sarız ve Yahyalı'nın yüksek rakımlı mahallelerinde etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, aşırı kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. - KAYSERİ

Kayseri, Yahyalı, Sarız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
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