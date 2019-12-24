Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli - Son Dakika

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Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli
6 saat önce
Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarız ve Yahyalı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarız ve Yahyalı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışı Sarız ve Yahyalı'nın yüksek rakımlı mahallelerinde etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, aşırı kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. - KAYSERİ
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