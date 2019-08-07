Sarızlı çocuklar tenisi çok sevdi
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Sarız Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından İlçe Spor Merkezleri kapsamında düzenlenen yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarız Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:47 Kaynak: İHA
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İlçe Müdürlüğü tarafından İlçe Spor Merkezleri kapsamında düzenlenen yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.
Yaz Kursları kapsamında açılan tenis kursu Sarızlı çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Atatürk Meydanında oluşturulan alanda gençler tenis oynamanın keyfini yaşıyorlar.
Sarız Kaymakam Sayın Aziz Oğuz Alemdaroğlu kursu ziyaret ederek, çocuklarla tenis oynadı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kaymakam Beye spora verdikleri destek için teşekkür ederken, gençleri ağustos ayında da devam edecek olan yaz kurslarına davet etti. - KAYSERİ
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