Son Dakika Haberleri: Şarj Aleti Yangın Çıkardı

Şarj Aleti Yangın Çıkardı

40 dakika önce

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binanın 5'inci katındaki dairede iddiaya göre şarjda unutulan cihaz yangın çıkardı.

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binanın 5'inci katındaki dairede iddiaya göre şarjda unutulan cihaz yangın çıkardı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Çamlık Caddesi'nde bulunan bir sitede çıktı. İddiaya göre, 11 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede şarjda unutulan elektronik cihaz yangına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler site içindeki yangına müdahale etti. Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin kontrolünde dışarıya çıkarıldı. Alevlere teslim olan daire kullanılmaz hale geldi. Olay sonrası sokağa dökülen site sakinleri evi yanan komşularını teselli etmeye çalıştı.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Beylikdüzü, Güncel
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