Son Dakika Haberleri: Şarj Cihazı Görünümlü Kumar Makineleri Ele Geçirildi

Şarj Cihazı Görünümlü Kumar Makineleri Ele Geçirildi

1 saat önce

Çankırı'da telefon şarj cihazı görünümlü oyun makinesi ele geçirildi.

Şarj Cihazı Görünümlü Kumar Makineleri Ele Geçirildi, System.String[]
Çankırı'da telefon şarj cihazı görünümlü oyun makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ilgaz ilçesinde umuma açık yerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, C.K'nin iş yerinde telefon şarj cihazı ve müzik kutusu görünümlü 3 oyun makinesi ele geçirildi.

Ekiplerce makinelere el konulurken iş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:49 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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