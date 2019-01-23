Son Dakika Haberleri: Şarj Cihazı İçinde Uyuşturucu Kaçakçılığı Jandarmaya Takıldı

Şarj Cihazı İçinde Uyuşturucu Kaçakçılığı Jandarmaya Takıldı

11 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiden 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şarj Cihazı İçinde Uyuşturucu Kaçakçılığı Jandarmaya Takıldı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiden 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken kullanıma hazır paketlenmiş uyuşturucular telefon şarj cihazının içinden çıktı.

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) Tim Komutanlığı ve Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Sarılar ve Çolaklı bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan M.K. ve M.Ö.'yi yakaladı. Şahısların araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır 10 ayrı paket halinde 60 gram kristal (metamfetamin) maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen kullanıma hazır paketlenmiş uyuşturucular sigara paketi ve telefon şarj cihazının içinden çıktı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında işlem yapılmak üzere gözaltına alınan M.K. ve M.Ö., Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

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