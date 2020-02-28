Şarj cihazı tutuşunca araçta yangın çıktı - Son Dakika
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Şarj cihazı tutuşunca araçta yangın çıktı

19 dakika önce

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, sigara firmasına ait hafif ticari araçta şarj cihazının tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şarj cihazı tutuşunca araçta yangın çıktı, System.String[]

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, sigara firmasına ait hafif ticari araçta şarj cihazının tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öğlen saatlerinde Hendek ilçe merkezinde, sigara firmasına ait park halindeki 34 BUR 980 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araca takılı bulunan şarj cihazının tutuşması sonucu yangının çıktığı belirlendi.


İtfaiye, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:07 Kaynak: DHA
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