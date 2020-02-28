Şarj cihazı tutuşunca araçta yangın çıktı - Son Dakika

Öğlen saatlerinde Hendek ilçe merkezinde, sigara firmasına ait park halindeki 34 BUR 980 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araca takılı bulunan şarj cihazının tutuşması sonucu yangının çıktığı belirlendi.

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