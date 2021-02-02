Şarj cihazının içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Şarj cihazının içinden uyuşturucu çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonunda powerbank içine gizlenmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar yaptı. 3 ayrı olayda 10 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ile 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ekipler yaptıkları aramada bonzai ve metamfetamin maddelerini ise powerbank diye tabir edilen taşınabilir şarj cihazından çıktı.

Olaylarla ilgisi bulunan H.A.gözaltına alındı.