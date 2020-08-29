şarj için bıraktığı cep telefonunu çaldılar - Son Dakika

Silivri'de bir AMV'de mağaza çalışanının şarj için bıraktığı cep telefonu çalındı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Silivri'de bulunan bir AVM'nin ev gereçleri satan mağazasında meydana geldi.

Mağaza çalışanı Cansu Ö.'nün, şarj için bıraktığı cep telefonu, mağaza içinde müşteri edasıyla dolaşan kimliği belirsiz erkek bir şahıs tarafından çalındı.

Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde mağaza içinde müşteri gibi dolaşan bir şahıs masa üzerinde şarj için bırakılan tep telefonun fark ediyor. Telefonu bulunduğu yerden alan şahıs hızlı adımlarla mağazayı terk ediyor.

Telefonunun yerinde olmadığını gören mağaza çalışanı Cansu Ö., güvenlik kameralarını incelediğinde telefonun çalındığını görüyor. Ö., Silivri Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu. - İSTANBUL