Şarj kablosu ve oyuncak arabadan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

- Şarj kablosu ve oyuncak arabadan uyuşturucu çıktı

Gözaltına alınan biri kadın 2 kişi, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında şarj kablosu başlığı ve oyuncak araba içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki bir evde Halil A. ve Zeynep K.'nın uyuşturucu sattığı iddiası üzerine harekete geçti. Polis savcılıktan aldığı izinle eve baskın yaptı. Polis evde yaptığı aramada şarj kablosu başlığı ve oyuncak araba içinde 12.28 gram esrar, 4.38 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar uyuşturucudan haberleri olmadığını söyledi. Zanlılar sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.