Son Dakika Haberleri: Şarj makinesi görünümlü kumar makinesi ele geçirildi
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Şarj makinesi görünümlü kumar makinesi ele geçirildi

55 dakika önce

Düzce'de ruhsatsız bir iş yerine yaptıkları baskında telefon hızlı şarj makinesi görünümüne sokulmuş kumar makinelerini buldu.

Şarj makinesi görünümlü kumar makinesi ele geçirildi, System.String[]

Düzce'de ruhsatsız bir iş yerine yaptıkları baskında telefon hızlı şarj makinesi görünümüne sokulmuş kumar makinelerini buldu.

Olay, akşam saatlerinde Düzce merkezde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde kumar makineleriyle kumar oynatıldığı istihbaratını değerlendirdi. İstihbarat sonucunda adrese operasyon düzenleyen ekipler telefon hızlı şarj makineleriyle karşılaştı. Makineleri detaylı inceleyen polis ekipleri, makinelerin kumar makinesi olduğunu fark etti. Ekipler, asıl amaçları değiştirilmiş çeşitli görünümdeki 4 adet kumar makinesine ve içindeki 923 liraya el koydu. Polisler, kumar makineleri ve paraları Çatana Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

Ekipler yaptıkları denetimde iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve vergi levhasının da olmadığını tespit etti.

(Selçuk Akyol/İHA)

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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