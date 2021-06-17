Şarj ve müzik kutusu görünümlü kumar makinelerine el konuldu - Son Dakika

Adana'da kumar oynatılan iş yerlerine operasyon düzenleyen polis, şarj ve müzik kutusu görünümlü 13 kumar makinesine el koydu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı kahvehane ve iş yerlerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 12 Haziran gecesi, 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 13 kumar makinesi ile içerisindeki tamamı madeni 12 bin TL para ele geçirildi.

Kumar makinelerinden bazılarının cep telefonu şarj ünitesi ve müzik kutusu görünümlü olduğu, özel bir işlemin ardından kumar makinesine dönüştüğü saptandı.

İş yeri sahibi 14 kişiye adli işlem uygulanırken, kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye de kumar oynamaktan 18 bin 500 TL para cezası uygulandı. - ADANA