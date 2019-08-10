Son Dakika Haberleri: Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı
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Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı

1 saat önce

Kütahya'da, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı.

Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı, System.String[]
Kütahya'da, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Balıklı Mahallesi Saat Sulesi İki Sokak'ta meydana gelen olayda, yalnız başına yaşayan bir vatandaş, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu evde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülürken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - KÜTAHYA
Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:39 Kaynak: İHA
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