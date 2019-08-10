Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı
1 saat önce
Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardıKÜTAHYA - Kütahya'da, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı
KÜTAHYA - Kütahya
'da, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Balıklı Mahallesi Saat Sulesi Sokak'ta meydana gelen olayda, yalnız başına yaşayan bir vatandaş, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu evde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu ifaiyeye bildirdi.
Yangın ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülürken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
TRT'de Kaz Dağları için konuşan çocuğu susturan sunucudan açıklama: Evime göz yaşlarıyla döndüm Erzurum'da kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi "Siyah İnci", görkemiyle hayvan pazarında ilgi odağı oldu